Gedeeltelijke "shutdown" in VS onvermijdelijk: Congres bereikt geen akkoord over begroting

lva

22 december 2018

02u07

Bron: Belga

0

Een ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid is zo goed als zeker. Het Congres en het Witte Huis hebben nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe staatsbegroting en leden van het Huis van Afgevaardigden komen voor middernacht niet meer bijeen om een deal goed te keuren. Daardoor zal zaterdag een aantal overheidsdiensten moeten sluiten omdat daar geen geld voor is.