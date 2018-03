Gedagvaarde ex-assistent Trump krijgt live op tv netelige vraag: "Ik ruik het aan je adem, heb jij gedronken? " Joeri Vlemings

06 maart 2018

08u44

Bron: New York Times, news.com.au 1 Sam Nunberg heeft er bijzondere dagen opzitten. Het begon met een dagvaarding en eindigde op live tv met een vraag over zijn vermeende alcoholprobleem: "Ik ruik het aan je adem, heb jij gedronken?"

Nunberg was een van Trumps assistenten in de aanloop naar diens presidentscampagne. Hij werd in 2015 de laan uitgestuurd toen racistisch getinte Facebookuitlatingen van hem uit het verleden weer opdoken.

Here's CNN's Erin Burnett telling former Trump aide Sam Nunberg that she can smell alcohol on his breath. He says he hasn't been drinking. pic.twitter.com/tryye9AiqA — Jim Dalrymple II (@Dalrymple) March 6, 2018

Speciaal aanklager Robert Mueller, die nagaat of er Russische inmenging was in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, liet Nunberg dagvaarden. Vrijdag zou de man voor de grand jury in Washington moeten komen, maar hij zei gisteren eerst dat hij waarschijnlijk niet zou komen opdagen of toch zeker niet de gevraagde documenten zou overhandigen. Later op de dag liet hij dan weer weten dat hij misschien toch wel zou ingaan op de dagvaarding van Mueller.

De voormalige medewerker van Trump haalde live op tv-zender NY1 Witte Huis-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders onderuit en noemde haar een "grap" en een "onaantrekkelijke dikke slons". Maar hij viel vooral op aan de telefoon bij Katy Tur van MSNBC met zijn stelling dat Donald Trump "misschien wel iets verkeerds had gedaan" tijdens de verkiezingen in 2016. Hoe hij dat wist, wou Tur weten. "Dat kan ik niet uitleggen als je er niet zelf bij was", zei Nunberg. Maar ook daarover sprak hij zich weer tegen.

Meltdown complete. Here's Nunberg calling White House press secretary Sarah Huckabee Sanders a "joke" and a "fat slob." Jesus. pic.twitter.com/BhVhGWvgqo Andrew Kirell(@ AndrewKirell) link

Nunberg gaf zes interviews in vier uur tijd en vertoonde vreemd gedrag. Het bracht Erin Burnett van CNN ertoe een weinig gehoorde vraag op live televisie te stellen. "Je zit heel dicht bij mij", zei ze. "We spraken eerder al over wat er in het Witte Huis over jou gezegd wordt, dat je drinkt of drugs neemt. Terwijl ik met je praatte, rook ik alcohol door je adem." Nunberg ontkende dat hij gedronken had. "Je hebt niet gedronken, want dat gerucht gaat", zei Burnett. "Ik weet dat het vreemd is, maar ik vraag het toch. Dus je hebt niet gedronken?" De man gaf enkel toe dat hij aan de antidepressiva zat, maar niet aan de alcohol.

Over de grand jury vrijdag zei Nunberg nog aan Katy Tur: "Ik zou het echt grappig vinden als ze mij zouden arresteren. Ik zou het echt wel heel grappig vinden, als ze dat zouden willen. Want ik wil geen 80 uren meer spenderen aan de mailconversaties die ik had met Steve Bannon en met Roger Stone".

"I think that he may have done something during the election," former Trump aide Sam Nunberg says of President Trump, but adds, "I don't know that for sure." pic.twitter.com/4qpzxGcS2s MSNBC(@ MSNBC) link

In een ander interview met CNN vroeg Gloria Borger hem waarom hij niet zou ingaan op de dagvaarding voor de grand jury. "De boom in daarmee", antwoordde Nunberg. "Waarom zou ik moeten gaan, waarom, wat is het nut?" Hij zei dat hij vorige maand al eens 5,5 uur met de onderzoekers had gesproken en dat hij geen zin had om nog eens terug te gaan. Hij voegde eraan toe dat hij dat niet deed om de president te beschermen. "Nee, die heeft niks misdaan. Weet je wat hij heeft gedaan? De verkiezingen gewonnen."

Volgens Nunberg willen de onderzoekers dat hij tegen Trumps controversiële vriend Roger Stone zou getuigen. Stone wordt ervan verdacht samengewerkt te hebben met Julian Assange en WikiLeaks, dat midden 2016 gehackte documenten van Hillary Clinton vrijgaf. "Roger is mijn mentor", zei Nunberg. "Roger is als familie voor mij. Ik doe het niet."

Former Trump aide Sam Nunberg on the special counsel’s investigation: “They know something on [Donald Trump] … I don’t know what it is, and perhaps I’m wrong, but he did something.” https://t.co/aNSV4yxfEY pic.twitter.com/NgGvSfYAIk CNN(@ CNN) link