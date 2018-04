Gedaan met ‘aapjes kijken’: België breekt met koloniale kijk op Afrika Hans van Zon

17 april 2018

15u35

Bron: AD 1 Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika neemt na een renovatie afscheid van het beeld dat België in Congo de beschaving bracht. Een uitwas daarvan was 'aapjes kijken in mensentuinen'.

Koloniale variant

België geniet de twijfelachtige eer de allerlaatste 'mensentuin', de koloniale variant van de dierentuin, te hebben georganiseerd. Op de Wereldtentoonstelling in 1958 konden bezoekers zich niet alleen vergapen aan het Atomium, de stalen constructie met negen gigantische bollen in het Heizelpark in Brussel. Ze konden ook 'mensen kijken'. Die mensen kwamen uit Congo.

