Gecrashte Amerikaanse piloot na 74 jaar terug thuis om bijgezet te worden bij zijn geliefde

26 maart 2018

18u04

Buysscheure, een lentedag in 1944. De Duitsers halen een Amerikaanse piloot in zijn P-47 Thunderbolt uit de lucht. Twee broers zien het voor hun ogen gebeuren. Een van hen: Marc Cooche. Toen 12, nu 86. Twee jaar geleden viel hij de zoon van piloot Frank Fazekas in de armen. Het stoffelijk overschot van de piloot werd gevonden. Woensdag wordt hij eindelijk na 74 jaar herenigd met zijn dierbare vrouw, in dezelfde kist op het nationaal kerkhof van Arlington.

"Hij is bijna familie", zei Fazekas jr. over Cooche, toen de twee elkaar in 2016 omhelsden. Fazekas jr. had meegeholpen bij de opgravingen op de plaats van de crash.

Dat was in de velden bij een boerderij in het Franse Buysscheure, niet ver van de Belgische grens. De twee broers Cooche zagen daar destijds in 1944 de piloot neerstorten. Een pakkende ervaring die Marc Cooche nooit meer losliet. "Tijdens de crash explodeerden de kogels nog", herinnert hij zich. Volgens Cooche probeerde het vliegtuig elektrische kabels te ontwijken en stortte het na een minuut of drie met de neus naar beneden te pletter in een bietenveld. De krater zou nog dagenlang blijven branden.

De twee jongens wilden samen met hun vader de piloot, de 22-jarige luitenant Frank Fazekas, nog redden, maar de Duitsers waren al ter plaatse en stuurden hen weg. De put werd in de loop der tijden gedicht met allerhande afval. Cooche bleef er wonen, startte een bouwfirma op en kreeg kinderen. Maar de crash vergat hij nooit.

Aan de andere kant van de oceaan bleven de zes maand oude baby Frank Fazekas jr. en zijn moeder alleen achter in de kleine Hongaarse gemeenschap in Trenton, New Jersey. Het zoontje verslond de brieven die zijn ouders elkaar over en weer hadden geschreven en probeerde de handtekening van zijn vader te imiteren. Hij werd zelf ook piloot en diende tijdens de Vietnamoorlog. Op z'n 74ste heeft hij een eigen zaak in New Hartford in de staat New York.

Over de dood van zijn vader wist hij aanvankelijk niet zo veel. Zijn moeder, Theresa, geraakte er nooit overheen. "Hij was de liefde van haar leven", vertelt Fazekas jr. aan Fox News. "Ze praatte constant over hem, zelfs nadat ze hertrouwd was."

In 2015 belde de universiteit van Wisconsin de familie Fazekas met de melding dat ze wisten waar de oorlogspiloot was neergestort én dat zijn stoffelijk overschot zich ook nog daar bevond. Het duurde nog even voor de precieze plek van de crash gevonden werd, maar in 2016 en in 2017 werd er metersdiep gegraven in de harde klei. Ze botsten op zes machinegeweren, op de vliegtuigmotor, enkele botten van Fazekas sr. en zijn naamplaatje. In 2016 stak Fazekas jr. een handje toe. Hij hield enkele voorwerpen als aandenken aan zijn vader bij. Het was toen dat Fazekas jr. in de armen viel van Marc Cooche die nog altijd op zo'n 300 meter van de site woonde.

8 mei wordt de 73ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Buysscheure zal dan eer betuigen aan de piloot. Het plaatselijke cultureel centrum krijgt dan ook de naam van Frank Fazekas. Zijn naamplaatje zal worden toegevoegd aan het moment voor de lokale oorlogsslachtoffers. Fazekas jr. zal erbij zijn met zijn vrouw, net als Marc Cooche.