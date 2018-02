Gecrasht vliegtuig in Iran nog steeds niet gevonden, onduidelijk of er overlevenden zijn Redactie

18 februari 2018

08u44

Bron: Belga 2 In Iran is de zoektocht naar het wrak van een neergestort passagiersvliegtuig voorlopig stopgezet. Morgenochtend wagen de reddingswerkers een nieuwe poging.

Het toestel crashte in een bergachtige regio in de buurt van het stadje Semirom. De ATR-72 was op weg van Teheran naar Yasuj en verdween ongeveer 50 minuten na het opstijgen van de radar. Inwoners van het dorp Bideh hebben naar eigen zeggen een luide explosie gehoord.

Luchtvaartmaatschappij Aseman Airlines had aanvankelijk laten weten dat alle 66 inzittenden waren omgekomen, maar trok die verklaring nadien weer in. Het blijft echter erg onwaarschijnlijk dat iemand het ongeluk heeft overleefd.

Op de luchthaven van Mehrabad in de Iraanse hoofdstad Teheran wachten familieleden en kennissen van de inzittenden intussen angstig op meer nieuws. Er zou ook woede en onbegrip heersen over het feit dat de autoriteiten toelieten dat een toestel van die ouderdom nog steeds werd gebruikt.

Over de oorzaak van het ongeval is voorlopig niets bekend. Een woordvoerder van de Rode Halve Maan verklaarde aan de staatszender IRIB dat er op het moment van de feiten een zware sneeuwstorm woedde in de regio. Aseman Airlines staat ook op de zwarte lijst voor onveilige luchtvaartmaatschappijen van de Europese Commissie.

Iran werd de voorbije jaren wel vaker opgeschrikt door zware luchtvaartongevallen, meestal veroorzaakt door de slechte staat van de vliegtuigen. De meeste passagierstoestellen van de kleinere Iraanse vliegmaatschappijen zijn meer dan 40 jaar oud. Lange tijd konden namelijk geen nieuwe vliegtuigen worden aangekocht als gevolg van de internationale sancties tegen Teheran en het controversiële nucleaire programma van het regime. Pas sinds Teheran in 2015 een nucleair akkoord sloot met de internationale gemeenschap was het opnieuw mogelijk om toestellen te bestellen bij Airbus, ATR en Boeing. Tot hiertoe zijn slechts een tiental nieuwe vliegtuigen geleverd.