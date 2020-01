Gecrasht vliegtuig in Afghanistan was Amerikaans toestel, taliban hebben het over “aanval”

Het vliegtuig dat vandaag neerstortte in de provincie Ghazni, in het oosten van Afghanistan, is een Amerikaans militair toestel. Dat heeft generaal Dave Goldfein, stafchef van de Amerikaanse luchtmacht, gezegd tegenover journalisten. De taliban beweren dat zij het toestel neerhaalden, maar dat ontkent het Pentagon. Ook dat alle mensen aan boord zijn omgekomen, zoals de taliban meldden, werd niet bevestigd door het Pentagon.

Het vliegtuig crashte kort na 13 uur lokale tijd in de provincie Ghazni, in het oosten van Afghanistan. Volgens kolonel Sonny Leggett, woordvoerder van de Amerikaanse troepen in Afghanistan, gaat het om een vliegtuig van het type Bombardier E-11A, dat steun biedt aan drones die gebruikt worden voor verkenningsvluchten. Er loopt een onderzoek naar de oorzaken van de crash, luidde het nog.

De radicaalislamitische taliban zeggen dat ze het vliegtuig neergehaald hebben, maar dat wordt dus ontkend door het Pentagon. “Er is geen enkele aanwijzing dat het toestel is neergehaald door vijandige schoten”, aldus kolonel Sonny Leggett, woordvoerder van de Amerikaanse troepen in Afghanistan. Details over mogelijke slachtoffers gaf hij niet.

Volgens de taliban was het vliegtuig op spionagemissie. Alle mensen aan boord, onder wie volgens de taliban hoge CIA-officieren, zouden zijn omgekomen.