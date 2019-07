Gecrasht object op Noord-Cyprus, mogelijk verdwaalde Russische raket uit Syrië IB KG ADN Daimy Van den Eede

01 juli 2019

07u16

Bron: ANP, Reuters, Belga 26 Cyprus is afgelopen nacht opgeschrikt door een sterke explosie. Er zijn aanwijzingen dat een onbekend vliegend projectiel is neergekomen in het noorden van het eiland. Daarbij zijn volgens de lokale autoriteiten geen gewonden gevallen. De oorzaak is vooralsnog niet bekend, al kan het v olgens de autoriteiten van Noord-Cyprus gaan om een raket van Russische makelij die in Syrië is afgevuurd en doel zou hebben gemist.

De explosie gebeurde in het noordelijke, Turkse deel van Cyprus, in het Besparmark-gebergte, aldus de Cypriotische staatsomroep RIK. De inslag veroorzaakte een grote explosie en ook een brand, maar er zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn er uit voorzorg huizen ontruimd. Getuigen omschreven het geluid als “oorverdovend” en vertelden dat de schokgolf kon gevoeld worden op bijna alle plaatsen van het eiland.

De minister van Buitenlandse Zaken van Noord-Cyprus, Kudret Özersay, liet aanvankelijk op Twitter weten dat nog niet bekend is wat was neergestort. “Volgens informatie van ons leger is vannacht een helikopter of vergelijkbaar voertuig neergestort. Onze soldaten zijn nu bezig met een onderzoek ter plekke.” Inmiddels vermoeden de autoriteiten een impact van een raket. “Het is niet iets afkomstig van ons grondgebied”, aldus Mustafa Akinci, leider van de Turkse Cyprioten, aan de Turks-Cypriotische zender BRT.

Raket

Volgens Reuters liet Özersay intussen weten dat het object wellicht een verdwaalde raket is van Russische makelij die werd afgevuurd in het strijdgewoel in Syrië, ongeveer 200 kilometer ten oosten van hoofdstad Nicosia.

“Volgens onze eerste bepalingen, zou het gaan om een raket van Russische makelij die door een luchtafweersysteem is afgevuurd tijdens een luchtaanval op Syrië gisterenavond (zondag, red.) en die, nadat de raket zijn doel had gemist, in ons land zijn traject beëindigde”, aldus Özersay. Volgens de minister hebben onderzoekers opschriften gezien “die identiek zijn aan wat op een raket van het type S-200 is gevonden die in Turkije neerkwam in juli 2018". De S-200 is een luchtafweersysteem dat Rusland produceert.

Eerste keer

Als blijkt dat het om een raket gaat, is het de eerste keer dat Cyprus op deze manier door de strijd in het Midden-Oosten wordt getroffen. Afgelopen nacht hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen in het Syrische Homs en de buitenwijkenwijken van Damascus aangevallen.

Cyprus is sinds 1974 verdeeld, al erkent enkel Turkije de Turkse Republiek Noord-Cyprus.