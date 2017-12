Gebruik biologische wapens voortaan ook oorlogsmisdaad LB

11u12

Bron: Belga 3 AP Dokters behandelen een Syrisch kind dat slachtoffer werd van een aanval met saringas, in april dit jaar. Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft het gebruik van drie types wapens toegevoegd aan de lijst van oorlogsmisdaden. Het gaat om het gebruik van biologische of toxische wapens, wapens die verwonden met niet door radiografie detecteerbare fragmenten en het gebruik van laserwapens die permanente blindheid veroorzaken. België heeft jarenlang aangedrongen op de erkenning.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is "trots" op het resultaat, zo staat te lezen in een persbericht van de FOD Buitenlandse Zaken.

België dringt al jaren aan op de uitbreiding van de lijst met verboden wapens bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Gisteren heeft de Assemblee van de Verdragspartijen bij het Internationaal Strafhof (ISH) drie oorlogsmisdaden toegevoegd. Het gaat om het gebruik van biologische of toxische wapens, van wapens die verwonden met niet door radiografie detecteerbare fragmenten en het gebruik van laserwapens die permanente blindheid veroorzaken.

Versterking internationaal recht

"Die wapens kunnen zonder onderscheid volledige bevolkingen treffen of heel zware verwondingen veroorzaken. Het feit dat ze nu als oorlogswapens worden beschouwd, versterkt het internationale recht", stelt de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken. "Het gebruik van deze wapens in gewapende conflicten wordt hierdoor nog moeilijker. Dat deze oorlogswapens in het Statuut van Rome zijn ingeschreven, garandeert ook meer juridische zekerheid voor de slachtoffers en het is een erkenning van hun lijden", klinkt het nog.

Buitenlandse Zaken wijst erop dat dergelijke wapens ook vandaag nog gebruikt worden in conflict, denk maar aan het gebruik van chemische wapens in Syrië.

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is "trots" dat het jarenlange gelobby van ons land resultaat heeft opgeleverd. Reynders: "De strijd tegen straffeloosheid en de bescherming van de burgerbevolking in gewapende conflicten zijn twee waarden die mee aan de basis liggen van deze jarenlange lobby die tot een goed einde is gebracht".