Gebrekkig onderhoud van metrostations Rome vormt “groot gevaar voor de samenleving” KVE

22 september 2019

10u32

Bron: Belga 0 Gebrekkig onderhoud van het metrosysteem en het veiligheidssysteem voor de roltrappen in Rome heeft op de bij toeristen populaire metrostations tot gevaarlijke situaties geleid. Burgemeester Virginia Raggi van de Italiaanse hoofdstad heeft het contract met het onderhoudsbedrijf ontbonden, maar de problemen en de gevaren, blijven aldus het Openbaar Ministerie. "Wij sluiten niet uit dat door verborgen gehouden gebreken zich nog meer incidenten kunnen voordoen".

De politie begon een onderzoek nadat in oktober vorig jaar bij het metrostation Repubblica 24 mensen gewond waren geraakt, van wie één ernstig. Een groep voetbalsupporters op weg naar het stadion stond op een roltrap die ineens snel begon te draaien. Ze buitelden over elkaar heen. Onderaan de doordraaiende roltrap lag een kluwen gewonden, bij wie bij een uiteindelijk een voet moest worden afgezet. Een half jaar later sloeg ook de roltrap in een ander metrostation in Rome op hol. Dat was in station Barberini, bij de Trevi Fontein en dus veel gebruikt door toeristen.

"Een groot gevaar voor de samenleving", noemt het OM de uitkomst van het politieonderzoek. Het OM is geschokt door "de slechte manier waarop met de installaties wordt omgegaan en de totale desinteresse voor de veiligheid". Uit het onderzoek bleek onder meer dat de noodrem niet goed werd gerepareerd en dat de sensoren die de snelheid van de roltrap meten, buiten werking waren gesteld.

Mobiliteit

Het levert ook een enorm probleem op voor de mobiliteit. Station Barberini is een half jaar na dato nog steeds gesloten en Repubblica is sinds een paar weken weer open. Bijna een jaar was het toeristische hart van Italiaanse hoofdstad moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. En dat in een stad die toch al geteisterd wordt door verkeersopstoppingen.

Op dit moment zijn 65 roltrappen in 23 stations in de Romeinse metro buiten gebruik. Vier managers van het gemeentevervoersbedrijf in Rome zijn op non-actief gesteld nadat was gebleken dat gebrekkig onderhoud niet werd gemeld. Er zijn geen arrestaties verricht. Er wordt wel naar in totaal elf mensen onderzoek gedaan.