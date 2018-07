Gebouw van 12 verdiepingen stort in tijdens renovatiewerk bij buren

24 juli 2018

In Miami, Florida stortte het residentiele 'Marlborough House' in. Het pand van 12 verdiepingen begaf het tijdens renovatiewerken in het aanpalende gebouw. Het wooncomplex zou sowieso binnenkort gesloopt worden, maar kwam nu onverwacht al vroeger aan zijn einde. De aannemer was op het moment van het ongeluk toevallig de werkzaamheden aan het filmen. Volgens persagentschap Reuters raakte er één persoon gewond. Hoe erg die er aan toe is, is niet bekend.