Gebouw Schiphol ontruimd: explosievenhond ruikt verdacht pakket FT

22u32

Bron: ANP 0 Twitter Tientallen medewerkers van DHL hebben het gebouw moeten verlaten.

Een gebouw van logistiek bedrijf DHL op Schiphol is deze avond ontruimd vanwege een verdacht pakketje. Een explosievenhond had iets verdachts waargenomen, zegt een woordvoerder van de Nederlandse politie. De hulpdiensten en ontmijningsdienst is ter plaatse.

DHL laat weten dat tientallen medewerkers het pand intussen hebben verlaten. "Op het moment dat een van de honden gaat zitten, betekent dat dat hij iets geroken heeft dat er niet hoort. Dan wordt het protocol in werking gesteld en wordt een gebied van 50 meter ontruimd'', legt de woordvoerder nog uit. Het vliegverkeer in de luchthaven ondervindt momenteel geen hinder.