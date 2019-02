Gebouw in Egyptische trekpleister Luxor stort in: Duitse toeriste en twee kinderen komen om ttr

05 februari 2019

21u14

Bron: belga, anp 0 Een 70-jarige Duitse toeriste en twee Egyptische kinderen zijn vandaag om het leven gekomen toen een gebouw instortte in het centrum van de stad Luxor.

Het gebou stortte rond 18.00 uur in, zo meldt het persbureau AFP. Een 70-jarige Duitse toeriste en twee Egyptische kinderen kwamen ter plekke om het leven. Drie andere Duitse toeristen raakten gewond, maar zij mochten het ziekenhuis al verlaten, verklaarde een regeringswoordvoerder. Ook zeven Egyptenaren raakten gewond.

Het gebouw, opgetrokken uit bakstenen van leem, stortte door een nog onbekende oorzaak plots in. Dat gebeurde net toen een groep toeristen voorbij liep die de wijk bezichtigde. Luxor is een geliefd vakantieoord met onder meer de graftombe van farao Toetanchamon in de Vallei van de Koningen.

Meer over Luxor