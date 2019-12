Geboren Amsterdammer vastgezet als illegaal. Deportatie dreigt voor 19-jarige Daniël RL

06 december 2019

02u51

Bron: NOS, Het Parool, FunX, 0 Geboren en getogen in Amsterdam, maar toch illegaal. De 19-jarige Daniël Buter kreeg bij het aanvragen van een nieuw paspoort te horen dat hij geen Nederlander was. Daniël zit inmiddels in de cel en dreigt te worden gedeporteerd naar de Dominicaanse Republiek, een land waar hij nog nooit is geweest.

Volgens dagblad Het Parool, dat als eerste rapporteerde over de zaak, waarschuwde de gemeente de Immigratie- en Naturalisatiedienst over Daniel's situatie toen hij een nieuw paspoort aanvraagde. Toen Daniël - op advies van zijn advocaat - niet kwam opdagen bij een afspraak met de IND, werd hij vastgezet in een detentiecentrum voor vreemdelingen.

Achtergelaten

Daniel werd bij zijn geboorte bijgeschreven in het Nederlandse paspoort van zijn Dominicaanse ouders, die toen in Amsterdam woonden. In 2003 lieten ze Daniël echter in de steek en vertrokken naar Spanje. Daarbij deden ze afstand van hun Nederlandse paspoort. Daniël groeide op bij zijn grootouders in Amsterdam, die evenwel nooit de voogdij aanvroegen.

Omdat Daniël beschikte over een kopie van het oude Nederlandse paspoort van zijn moeder en omdat de overheid zijn Nederlandse Rijksregisternummer niet annuleerde, kwam de nationaliteitskwestie van Daniël niet aan het licht en kon Daniël zich gewoon inschrijven op voor de basis- en middelbare school.

Fout op fout

Volgens Maroua Bensalah, die hem bijstaat als juridisch adviseur, zijn er verschillende fouten gemaakt door zowel de lokale als de nationale overheid. Ook de advocaten die Buter geadviseerd hebben, kunnen op haar kritiek rekenen.

In 2016 deed de vader van Buter, die in België woont, een poging een verblijfsvergunning voor zijn zoon aan te vragen. Volgens Bensalah leverde hij niet de juiste documenten aan, waardoor de aanvraag werd afgewezen.

Vervolgens zou de advocaat die Buter kreeg toegewezen een fout hebben gemaakt door in het hoger beroep dezelfde documenten aan te leveren. Dat diezelfde advocaat Buter vervolgens adviseerde niet naar het gesprek met de IND te gaan noemt Bensalah “een grote fout.”

Het is bijna drie weken geleden dat Daniël werd gearresteerd, maar pas in in februari 2020 bepaalt de rechter of Buter wordt uitgezet naar de Dominicaanse Republiek, het geboorteland van zijn ouders. “Hij heeft nul binding met de Dominicaanse Republiek. Hij is er nooit geweest en kent daar niemand", aldus Bensalah

Hoewel een verzoek is ingediend om het proces in vrijheid af te wachten, zit Daniël voorlopig nog vast.

Actie

Vrienden en bekenden hebben een handtekeningenactie online gezet. Ook de nodige bekende Nederlanders zetten zich in om via de hashtag #WijZienDaniel aandacht voor het lot van de 19-jarige jongen te vragen.

De verontwaardiging bij veel van onze noorderburen is dan ook groot. Dat geldt zeker voor de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema: “ik ben het eens met het oordeel dat Daniël niet thuishoort in detentie. Hij is een Amsterdamse jongen die nu zou moeten studeren.”

Halsema wil laten onderzoeken of er meer jongeren in dezelfde situatie verkeren. “We hebben een zorgplicht voor inwoners als zij verdwaald raken in procedures en regels, dan moeten wij hen een helpende hand bieden.”