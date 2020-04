Geboeide dakloze trapt agente op metrosporen SVM

20 april 2020

11u53

Bron: New York Post 12 Schrikwekkende beelden uit New York: een dakloze werd tijdens zijn arrestatie geboeid, maar toch slaagde hij er nog in een agente te schoppen. Daardoor viel ze achterover en kwam ze met een harde smak op de metrosporen terecht. De vrouw hield er uiteindelijk een gebroken pols aan over, weet The New York Post.

Haar collega had de agressieve onruststoker vorige donderdag met de nodige moeite tegen de grond gewerkt. Terwijl hij met de handboeien in de weer was, probeerde de politievrouw grip te krijgen op zijn benen. Maar dat viel tegen; Anquando Johnson bleef haar de hele tijd verbaal uitdagen.

“Ik kan de pijn aan, meid. Druk nog maar wat harder. Zo ga je mijn been niet breken. Gebruik je gewicht”, klonk het haast als een aanmoediging uit zijn mond.

Coronaspuwer

De agente kreeg vervolgens een trap in het gezicht te verwerken, waar ze even van moest herstellen. Tijdens dat moment van onoplettendheid deelde de twintiger plots een tweede stamp uit. Als gevolg daarvan tuimelde ze achterover en viel ze van het perron. Gelukkig kwam er op dat moment geen metro aan.

Het incident startte nadat Johnson een van de agenten in het gezicht gespuwd had. Hij beweerde ook besmet te zijn met het coronavirus.

“Voor hetzelfde geld was ze dood geweest. Een aanval op een agent staat gelijk aan een aanval op de maatschappij”, besluit een politiewoordvoerder.