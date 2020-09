Geboeide arrestant vlucht en verdrinkt in baai mvdb

08 september 2020

12u13

Bron: The Tampa Bay Times 0 Een opgepakte man heeft in Florida zijn poging om aan de politie te ontsnappen bekocht met de dood. Donnie Brownlow Jr. (33) had handboeien om, vluchtte weg en sprong in een baai. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Agenten in het plaatsje Treasure Island rukten zondagavond uit naar de woning van Brownlow na een melding over huiselijk geweld, weet The Tampa Bay Times. Met het partnergeweld overtrad de oud-bajesklant zijn proeftijd. Hij bleek ook zonder geldig rijbewijs rond te rijden. De man kreeg ter plekke boeien om en moest mee naar het politiekantoor.

Een agent begeleidde na een eerste verhoor de arrestant naar een politiebus die hem zou overbrengen naar de gevangenis. Brownlow zette het vervolgens op een lopen. Hij liep richting de aangrenzende baai, sprong in zee en kwam meteen in de problemen. Toegesnelde brandweerlieden haalden hem uit het water waarna de ambulanciers reanimatie opstartten. Hij bezweek omstreeks 21.40 uur in het ziekenhuis. Of de man onder invloed was, is niet bekend. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.