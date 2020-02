Geblokkeerde Belgen over vertrek 130 toeristen uit ‘coronahotel': “Absolute klucht” HAA

28 februari 2020

22u58 4 Een aantal Belgische reizigers dat vastzit in een hotel op Tenerife door het coronavirus hekelt de gebrekkige communicatie. In een brief die de geblokkeerde landgenoten vrijdag kregen, geeft het Belgisch consulaat op het Spaanse eiland zelf toe dat de informatie-uitwisseling met de Spaanse autoriteiten “zeer moeizaam” verloopt. Dat 130 vakantiegangers - onder wie 15 Belgen - het resort reeds hebben mogen verlaten, noemen de achterblijvers “een klucht”.

Hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife ging begin deze week in lockdown, nadat een Italiaanse toerist die in het hotel verbleef, maandag positief testte op het coronavirus. Honderden toeristen werden onder quarantaine geplaatst. Onder wie ook tientallen Belgen.

Donderdagavond kregen 130 hotelgasten groen licht om het ‘coronahotel’ te verlaten. Onder hen ook 15 Belgen die er al sinds dinsdagochtend vastzaten. De achtergebleven Belgen - 148, volgens het Belgische consulaat - noemen die beslissing “een absolute klucht”. Hun frustratie groeit, zo blijkt uit een e-mail aan onze redactie.

Document

“Deze 130 mensen zouden niet in contact gekomen zijn met de besmette Italiaanse familie. Maar natuurlijk wel met andere hotelgasten die eventueel wel in contact zijn gekomen met de besmette personen. En wat met het personeel? Het personeel, dat trouwens hun absolute best doet, is wel degelijk in contact gekomen met de besmette personen, en heeft de daaropvolgende dagen ook contact gehad met de 130 personen die het hotel verlaten hebben”, schrijven de Belgen vanuit het H10-hotel.

“De personeelsleden mogen zelfs dagelijks het hotel verlaten en naar huis gaan. Ze moeten enkel een document ondertekenen waarin staat dat ze geen contact mogen hebben met andere personen. Wij Belgen willen ook zo een document ondertekenen om het hotel te kunnen verlaten.”

Wij kunnen evengoed thuis onze quarantaineperiode verderzetten Belgen vanuit het H10-hotel

De landgenoten vragen “dat onze Belgische regering in lopende zaken eens dringend druk begint uit te oefenen”. Ze wensen dezelfde behandeling te krijgen als de landgenoten die reeds naar België zijn kunnen terugkeren. “Hier wordt toch geen enkele medische controle gedaan door de Spanjaarden. Wij kunnen evengoed thuis onze quarantaineperiode verderzetten, waar wij met alle plezier de noodzakelijke testen willen ondergaan.”

