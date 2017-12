Gearresteerde Saoedische prins kan zich vrijkopen voor 6 miljard dollar LVA

03u46

Bron: ANP, AD.nl 0 REUTERS Prins Al-Waleed bin Talal De Saoedische prins Al-Waleed bin Talal, die sinds vorige maand gevangen zit op verdenking van corruptie, kan zichzelf vrijkopen. Daar zit wel een flink prijskaartje aan vast. Tegen betaling van 6 miljard dollar (5,05 miljard euro), een derde van zijn geschatte totale vermogen, is hij weer een vrij man, zo schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

Banken in Saoedi-Arabië begonnen vorige maand op last van de regering een grote campagne tegen corruptie. Daarbij zijn meer dan 1200 rekeningen geblokkeerd van personen en bedrijven. Bij de actie werd een reeks prinsen, zakenlieden en functionarissen gearresteerd. Meest prominent doelwit was prins Al-Waleed bin Talal.

De 62-jarige prins staat 57ste op de lijst van rijkste personen ter wereld. Zijn vermogen wordt geschat op zeker 15 miljard euro. Hij vergaarde zijn fortuin wereldwijd met aandelen in bedrijven als Fox, Time Warner, Citigroup, Twitter, Apple, Motorola en investeringen in televisiemaatschappijen in de Arabische wereld. Hij heeft jachten, dure auto's, zelfs een eigen jumbojet.



Einde aan omkoping

De arrestaties volgden op de oprichting van een nieuw anticorruptieorgaan in Saoedi-Arabië dat onder leiding staat van kroonprins Mohammed bin Salman. Die commissie mag mensen laten arresteren, bankrekeningen bevriezen en reisbeperkingen opleggen. Het moet een einde maken aan de omkopingspraktijken en het misbruik van belastinggeld door de elite.