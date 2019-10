Gearresteerde man is niet vader van ondergedoken gezin, politie houdt rekening met alle mogelijke scenario's AW

15 oktober 2019

16u56

Bron: AD.nl, Belga 60 De 58-jarige man die in Ruinerwold is aangehouden na de vondst van zes mensen in zijn woning in Ruinerwold (provincie Drenthe) is niet de vader van het gezin. Volgens burgemeester Roger de Groot bestond het aangetroffen gezin uit “kinderen tussen de 18 en 25 jaar en de oudere man”. De moeder zou al zijn overleden voordat het gezin negen jaar geleden zijn intrek nam in het pand.

Het gezin dat gisteravond werd aangetroffen in een schuilkelder in een boerderij in Drenthe woonde daar al negen jaar. Een aantal van de zes kinderen die aangetroffen werd, stond niet ingeschreven bij de burgerlijke stand. Burgemeester Roger de Groot van Ruinerwold heeft zojuist in een persconferentie gezegd dat er met alle scenario's rekening wordt gehouden. Verder kon de politie nog weinig delen.

De burgemeester spreekt over een “uitzonderlijke situatie die ik nog nooit heb meegemaakt”. Hij had het over “provisorisch ingerichte woonruimtes waarin het gezin een teruggetrokken bestaan” leidde. Een aantal van de kinderen stond niet ingeschreven bij de burgerlijke stand, wat kan verklaren dat ze onder de radar van bijvoorbeeld de zorginstanties zijn gebleven.

De gezinsleden zijn ondergebracht op een veilige plek, zei de burgemeester, die benadrukte dat hun behoefte aan rust wordt gerespecteerd.

Waarom het gezin onder die “uitzonderlijke” omstandigheden leefde, wordt nog onderzocht. “De politie houdt rekening met alle mogelijke scenario’s”, zei De Groot.

Einde der tijden

De bal ging gisteren aan het rollen toen een 25-jarige man in verwarde toestand in een kroeg opdaagde. Daarop werd de politie door de kroegeigenaar ingeschakeld die de familie op het huisadres vond. De politie doorzocht de verlaten ogende en dichtgetimmerde boerderij en ontdekte achter een kast een trap naar een kelder. Daar verborg het gezin zich, in afwachting van ‘het einde der tijden’. De 58-jarige huurder van het pand is aangehouden, hij weigerde mee te werken aan het politie-onderzoek.

