Gearresteerde homo's in Egypte na twee maanden even vrij - voorlopig, toch kv

23u32

Een rechtbank in Caïro heeft vandaag zeventien personen vrijgelaten die eind september waren gearresteerd tijdens een hardhandig optreden door de autoriteiten gericht tegen homoseksualiteit, aldus juridische bronnen.

De mannen werden eind september opgepakt en werden beschuldigd van het praktiseren van homoseksualiteit en het aanzetten tot losbandigheid. Veertien van hen werden zondag schuldig bevonden "abnormale seksuele relaties" en veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. De overige drie konden zondag niet worden berecht wegens procedurele redenen. Hun proces is uitgesteld naar een latere datum.

De beklaagden hebben nu verlof gekregen om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis.

Hoewel homoseksualiteit in Egypte niet specifiek is verboden, is het een conservatieve samenleving en is er sprake van discriminatie. Homomannen worden vaak gearresteerd en meestal beschuldigd van losbandigheid, immoraliteit of godslastering.

In oktober arresteerden Egyptische veiligheidstroepen 57 mensen na het opheffen van een regenboogvlag tijdens een muziekconcert. De overgrote meerderheid van de arrestanten was niet betrokken bij het vlagincident, maar werd aangehouden vanwege hun waargenomen seksuele geaardheid in de volgende dagen.