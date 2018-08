Gearresteerd oppositielid erkent betrokkenheid in "aanslag" op Venezolaanse president TTR

10 augustus 2018

22u59

Bron: Belga 0 Juan Requesens, een onlangs gearresteerd parlementslid van de Venezolaanse oppositie, heeft zijn deelname aan de aanval op president Nicolas Maduro toegegeven. Hij deed dat in een video die de autoriteiten hebben gemaakt.

"Enkele weken geleden werd ik gecontacteerd door (gewezen parlementsvoorzitter, nvdr.) Julio Borges die me had gevraagd een persoon van Venezuela naar Colombia te helpen", zegt hij in de video. "Het gaat om Juan Monasterios", een van de vermoedelijke daders.

Monasterios is een Venezolaanse militair op rust. Na zijn arrestatie had hij toegegeven te hebben deelgenomen aan de aanval, waarbij drones vorige zaterdag tot ontploffing kwamen vlak voor Maduro. De president bleef ongedeerd.

Volgens de aanklager zijn in totaal 19 mensen "direct gelinkt" aan de aanval. De aanval werd georganiseerd vanuit een boerderij in Chinacota in Colombia, door mensen die daarvoor 50 miljoen dollar hadden gekregen. Dat meldt de overheid.

Requesens is dinsdagavond opgepakt door de geheime dienst. Hij is parlementslid voor de oppositiepartij Primero Justicia (PJ), die door Julio Borges is gesticht.

De video van het parlementslid is voorgesteld door de minister van Communicatie, Jorge Rodriguez.