Gearresteerd en mishandeld voor zwaaien met regenboogvlag: posttraumatische stress drijft Egyptische LGBT-activiste tot zelfmoord LH

16 juni 2020

15u53 2 Drie jaar nadat ze in Egypte gearresteerd en mishandeld werd voor het zwaaien met de regenboogvlag, heeft LGBT-activiste Sarah Hegazi (30) zondagnacht een einde gemaakt aan haar leven in Canada, waar ze in ballingschap verbleef. Haar afscheidsbrief wordt nu op sociale media gedeeld door activisten.

“Ik heb geprobeerd te overleven en ik heb gefaald, vergeef me. Aan mijn vrienden: de ervaring was hard en ik was te zwak om me te verzetten, vergeef me. Aan de wereld: je was uitermate wreed, maar ik vergeef je”, schreef ze in het Arabisch.



De 30-jarige Hegazi werd in 2017 gearresteerd na een concert van de Libanese indieband Mashrou’ Leila in de Egyptische hoofdstad Caïro, waarvan de zanger net als Hegazi openlijk gay is. Het regime van president Abdel Fattah al-Sisi liet daarop Hegazi en vele andere activisten arresteren.

Egypte verbiedt homoseksualiteit niet expliciet, maar gebruikt de prostitutiewet, die ook ‘losbandigheid’ verbiedt, om LGBT-activisten te vervolgen. Degenen die volgens die wet zijn veroordeeld voor homoseksueel gedrag, kunnen tot drie jaar gevangenisstraf krijgen.

Geëlektrocuteerd in cel

In 2018 zei de activiste in een interview met radiozender NPR dat de Egyptische staat haar beschouwde als “een crimineel die de morele structuur van de maatschappij wou verstoren”. Tijdens haar drie maanden in voorarrest in een cel werd ze geëlektrocuteerd en moest ze ook psychologische marteling ondergaan.

Hegazi leed na haar vrijlating onder posttraumatische stressstoornis (PTSD), paniekaanvallen en angststoornissen. Ze kon uiteindelijk vluchten naar Canada, dat haar asiel verstrekte. Maar in ballingschap verloor ze haar moeder, en bleven paniek en angst haar in haar greep houden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.