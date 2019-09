Geannuleerd bezoek Trump kost Denen honderdduizenden euro's TT

09 september 2019

14u05

Bron: ANP 0 De Deense autoriteiten zijn honderdduizenden euro’s kwijt aan het geannuleerde bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump. Die blies vorige maand de geplande reis naar Denemarken af omdat premier Mette Frederiksen duidelijk had gemaakt Groenland niet aan te VS te willen verkopen.

De annulering kwam twaalf dagen voordat het bezoek plaats zou vinden. Deense media berichten dat de politie daardoor 4 miljoen kroon (536.000 euro) voor niks heeft uitgegeven. Het gaat onder meer om compensatie voor ingetrokken verloven en materieelkosten.

De kosten die de veiligheidsdienst, het leger en andere instanties maakten zijn niet bekend.

Trump tweette destijds dat Denemarken een "erg speciaal land" is met geweldige inwoners. "Maar met het oog op de opmerkingen van premier Mette Frederiksen, dat ze geen interesse heeft in het bespreken van de verkoop van Groenland, stel ik de ontmoeting uit die over twee weken had moeten plaatsvinden."

De president had eerder kenbaar gemaakt interesse te hebben in de aankoop van Groenland, een enorm eiland met een autonome status binnen het koninkrijk Denemarken.