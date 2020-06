Geaardheid en identiteit mogen geen reden meer zijn voor ontslag holebi’s en transgenders in VS, oordeelt Hooggerechtshof YV

15 juni 2020

17u04

Bron: CNN, ANP, Reuters 0 Amerikaanse homo’s, lesbiennes, biseksuelen (holebi’s) en transgenders mogen in de Verenigde Staten omwille van hun geaardheid en genderidentiteit niet meer worden ontslagen, oordeelde het Hooggerechtshof maandag. Een ontslag om die reden zou ingaan tegen de federale burgerrechtwetten. De regering Trump was van mening dat de wetten hen niet beschermde tegen discriminatie.

De uitspraak die holebi’s en transgenders ook beschermt tegen discriminatie op het werk, werd gesteund door zes van de negen hoge rechters. Die wet geldt als het belangrijkste wapenfeit van de Amerikaanse holebirechtenbeweging sinds het hooggerechtshof in 2015 oordeelde dat het homohuwelijk in alle staten legaal is.

Civil Rights Act

De holebi’s en transgenders genieten nu bescherming tegen discriminatie door werkgevers onder de Civil Rights Act van 1964. Die wet verbiedt ook discriminatie op basis van geslacht, ras, afkomst en religie. Tot nu was het legaal in 28 van de 50 Amerikaanse staten om werknemers te ontslaan op basis van hun geaardheid of identiteit.

“Een werkgever die iemand ontslaat omdat hij of zij homoseksueel of transgender is, ontslaat die persoon om redenen die de werkgever niet in vraag zou hebben gesteld bij werknemers van een ander geslacht. Daarbij speelt het geslacht van iemand dus een belangrijke rol, exact wat Titel VII (van de Civil Right Act, red.) verbiedt”, schrijft het Hooggerechtshof in het nieuwe advies.