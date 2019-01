Gdansk neemt afscheid van vermoorde burgemeester Adamowicz bvb

19 januari 2019

14u52

Bron: Belga 0 Duizenden Polen hebben vandaag in de havenstad Gdansk een laatste eer betuigd aan burgemeester Pawel Adamowicz. Vorige zondag werd de politicus aangevallen tijdens een liefdadigheidsevenement. De afscheidsplechtigheid wordt live uitgezonden door de grootste Poolse tv-zenders. Op verschillende plaatsen in Gdansk staan grote schermen, en ook in andere Poolse steden zijn grote schermen opgesteld.

Adamowicz werd begraven in de gigantische Mariakerk, in het centrum van de stad. Zowat 3.500 mensen woonden de plechtigheid bij, onder hen oud-president Lech Walesa, die in Gdansk de onafhankelijke vakbond Solidarnosc oprichtte. De kerk wordt ook de laatste rustplaats van de burgemeester.

Tot 2015 was Adamowicz lid van het liberale Burgerplatform, maar hij verliet die partij en was sindsdien een onafhankelijk politicus.

Tijdens een live uitgezonden liefdadigheidsevenement werd Adamowicz zondag op het podium aangevallen en gestoken in het hart en de buik. Een dag later overleed hij in het ziekenhuis. De 27-jarige aanvaller wordt vervolgd voor moord, met het vermoedelijke motief van wraak.

Meer over Pawel Adamowicz

Gdansk