Gazprom wil contract met Oekraïne opzeggen Redactie

02 maart 2018

17u11

Bron: afp 1 Het Russische gasbedrijf Gazprom wil via een internationaal arbitragetribunaal het contract met Oekraïne verbreken. Eerder deze week weigerde de Russische gasreus de leveringen aan Oekraïne te hervatten.

"Gazprom is gedwongen om onmiddellijk een procedure op starten, voor het arbitragehof in Stockholm, om de contracten met Naftogaz over de levering en transit van gas te verbreken", zegt topman Aleksej Miller aan de Russische persbureau's. Naftogaz is het Oekraïense gasbedrijf.

Het contract uit 2009 loopt nog tot 2019. Het bepaalt de levering van Russisch gas aan Oekraïne en de transit van het gas via pijpleidingen richting de Europese landen. Sinds de pro-Westerse regering in Kiev in 2014 aan de macht kwam, loopt er een procedure over het gas bij het tribunaal in Stockholm. Die mondde woensdag uiteindelijk uit in een aanpassing van de modaliteiten en een veroordeling voor Gazprom om 2,5 miljard dollar te betalen aan Naftogaz.

"De scheidsrechters motiveren hun beslissing met de forse achteruitgang van de Oekraïense economie. We verzetten ons tegen het feit dat de economische problemen van Oekraïne op onze kap opgelost worden", aldus Miller. "De verlenging van de contracten is noch opportuun, noch financieel interessant voor Gazprom."

Enkele uren na het vonnis van woensdag, had Gazprom reeds de hervatting van de gasleveringen, na twee jaar onderbreking, geschrapt en het voorschot terugbetaald. Naftogaz zegt geen documenten ontvangen te hebben en onthoudt zich van commentaar.

De Europese Commissie reageerde bij monde van vicevoorzitter Maros Sefcovic "bezorgd" over de mogelijke gevolgen voor de gaslevering aan de EU. De Commissie roept alle partijen op om een oplossing te vinden "conform de beslissing in Stockholm".

Op de achtergrond van de gashommeles speelt het conflict in Oost-Oekraïne, waar pro-Russische separatisten een eigen gebied besturen en strijd leveren met regeringstroepen.