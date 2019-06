Gay Pride brengt 250.000 mensen op de been in Tel Aviv SVM

14 juni 2019

17u27

Bron: Belga 0 Holebi In Tel Aviv hebben 250.000 mensen deelgenomen aan de Gay Pride. De manifestatie voor holebirechten werd onder meer opgeluisterd door een optreden van Eurovisiesongfestivalwinnares Netta Barzilai. De burgemeester van Tel Aviv, Ron Huldai, gaf een toespraak.

Ook Neil Patrick Harris liep mee, aan de zijde van zijn echtgenoot David Burtka. De Amerikaanse acteur -bekend van onder meer ‘How I Met Your Mother’- was dit jaar de ambassadeur van de Gay Pride.

De politie was met honderden manschappen op de been om de veiligheid tijdens de mars te verzekeren. Vier jaar geleden werd een 16-jarige met een mes doodgestoken door een geradicaliseerde jood tijdens een Gay Pride in Jeruzalem. De man verwondde ook vijf andere deelnemers en werd uiteindelijk veroordeeld tot een levenslange celstraf.