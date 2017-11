Gavin Williamson volgt gevallen defensieminister Fallon op Redactie

12u09

Bron: Reuters, Belga, ANP 0 REUTERS De nieuwe Britse minister van Defensie Gavin Williamson. Gavin Williamson (41) is benoemd tot Brits minister van Defensie. Een woordvoerder van premier Theresa May maakte dat vandaag bekend. Williamson volgt Michael Fallon op, die ontslag heeft genomen na beschuldigingen van seksuele intimidatie.

De aanleiding was een incident uit 2002 waarbij Fallon door een journaliste op de vingers was getikt omdat hij zijn hand tijdens een diner op haar knie had gelegd. Dat incident kwam deze week naar boven in Britse media.

Williamson geldt als een onbeschreven blad binnen de conservatieve partij. Hij werd voor het eerst tot parlementslid verkozen in 2010 en was de zogenoemde chief whip in het Britse parlement. Die moet ervoor zorgen dat binnen de conservatieve partij de parlementaire discipline werd gerespecteerd tijdens stemmingen in het parlement. Williamson wordt daar vervangen door Julian Smith.