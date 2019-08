Gauwdief spuit pepperspray op concert, verkeerde man “bijna gelyncht” mvdb

13 augustus 2019

22u35

Bron: ANSA 0 Een concertganger is maandagavond volgens lokale media “bijna gelyncht” tijdens een optreden van de Italiaanse rapper Salmo. Bij het concert in de noordoostelijke kustplaats Lignano Sabbiadoro raakten zeven mensen lichtgewond door pepperspray.

Het concert werd ontsierd door een schermutseling waarbij een gauwdief een halsketting van een aanwezige lostrok. In het rumoer spoot hij traangas in de zaal, waarna hij zich een weg naar buiten baande. Een deel van het publiek zag een concertganger aan voor de gauwdief en ging hem zwaar te lijf. De security en de rapper hadden alle moeite om de gemoederen te bewaren. Volgens getuigen van de gauwdiefstal was de toegetakelde man niet degene die de halsketting had losgerukt.



De feiten doen denken aan het incident van 8 december 2018 in Corinaldo (provincie Ancona, regio De Marken). Vijf jongeren en een moeder kwamen toen om het leven bij een optreden van de rapper Sfera Ebbasta in een dancing. Bij de massapaniek die ontstond toen een aanwezige traangas in het publiek spoot, stierven de zes in het gedrang. Tientallen aanwezigen raakten gewond. Het hoeft niet gezegd dat Italiaanse discotheekklanten en concertgangers sinds de stampede extra op hun hoede zijn.



In het onderzoek zijn begin deze maand zes jongeren tussen de 19 en 22 jaar opgepakt. Een zevende opgepakte persoon wordt verdacht van heling.