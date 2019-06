Gat in de markt: Anouk (18) bedenkt onzichtbare lingerie Gerben Kuitert

07 juni 2019

11u00

Het is een probleem dat veel vrouwen herkennen, zegt Anouk Tanke: lingerie die zichtbaar is door de kleding heen. De 18-jarige Nederlandse heeft er een oplossing voor bedacht: naadloze strings in zestien verschillende lichaamskleuren.

De studente bedrijfskunde uit Hengelo, in de Nederlandse provincie Overijssel, won woensdagavond met haar bedrijfsplan voor ‘onzichtbare lingerie’ de Saxion Ondernemers Award 2019 in de categorie ‘net gestarte ondernemingen’. De geldprijs van 7.500 euro komt goed van pas bij het in productie nemen van de eerste serie strings door haar pas opgerichte bedrijfje Sassive Lingerie.

Jumpsuit

Nikkie Plessen en Sylvie Meis zijn zakelijk gezien haar grote voorbeelden. Maar voorlopig heeft Anouk Tanke nog een bijbaantje als verkoopster bij Hudson’s Bay in Enschede. Ze hoopt spoedig haar eerste geld met Sassive Lingerie te verdienen.



Volgende week gaat ze in het laboratorium van de textielafdeling van Saxion (de hogeschool waar Anouk les volgt, nvdr.) een ‘probeersessie’ doen met de strings, die daar op haar specificatie zijn ontwikkeld. Het eerste exemplaar droeg ze woensdagavond bij de finale van de Saxion Ondernemers Award in het Wilminktheater onder haar jumpsuit, verklapte ze aan onze collega’s van AD.nl. “Om te bewijzen dat het echt onzichtbaar is”, aldus Anouk.

Huidskleur in zestien tinten

“Damesondergoed in huidskleur is altijd beige, maar ik ben niet beige. Huidskleur gaat van licht naar donker en daar zitten wel zestien verschillende tinten tussen. Ik laat lingerie in al die tinten produceren.”

De verkoopwebsite moet nog worden gebouwd, maar de Facebookpagina van Sassive is al online. Anouk zit nog maar in haar eerste jaar, maar ze is niet bang dat haar studie eronder gaat lijden. “Saxion heeft een mooi programma voor studenten die ook ondernemen. Je krijgt ondersteuning en kunt ook afstuderen binnen je eigen bedrijf.”