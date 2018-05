Gasten van Australisch restaurant gaan lastige meeuwen te lijf met waterpistool David van der Heeden

18 mei 2018

14u38

Bron: AD.nl 4 Zeemeeuwen zijn brutale rakkers. Een frietje aan het strand wordt zonder omhaal uit je vingers geplukt, maar erger wordt het als je aan de kust buiten wilt dineren. De witte rovers bedienen zichzelf en lopen onverschrokken over de inmiddels leeg gejaagde tafeltjes. Zo kan het niet langer, dacht een restauranthouder in het Australische Perth. Hij bewapent zijn gasten tegen de terreurvogels. Met waterpistolen.

Toby Evans, eigenaar van het aan een haven gelegen visrestaurant 3Sheets is er helemaal klaar mee dat zijn dinergasten de stuipen op het lijf worden gejaagd. "Het was erg’’, vertelt Evans aan nieuwssite Perth Now. "Ik denk dat het de tijd van het jaar is, ze werden steeds brutaler.''



Het meeuwenprobleem nam zulke vormen aan dat hij naar de 'wapens' greep. Sterker nog, hij bewapent zijn eigen clientèle, zodat ze zich tegen de gevederde gauwdieven kunnen verzetten. Wie nu het terras van 3Sheets betreedt, ziet naast de menukaart ook een waterpistool op tafel liggen, waarmee de op restjes azende zeevogels onder ‘vuur’ genomen kunnen worden.

"Diervriendelijk"

Waar Evans' eerdere aanpak, zoals het plaatsen van vogelverschrikkers in de vorm van een plastic uil, niet werkte, zijn de waterpistolen een groot succes. Bovendien doet het de meeuwen geen kwaad. "Ik wilde iets doen wat wel diervriendelijk was", laat de restaurateur ter geruststelling weten.



Het plan kostte Evans' niet veel meer dan een ritje naar een lokale speelgoedwinkel. "Dit stelt gasten in staat om in alle rust te eten en tegelijkertijd een beetje lol te trappen." Volgens klanten van 3Sheets zet de aanpak zoden aan de dijk. "We hebben niets naar ze hoeven gooien of dekking moeten zoeken’’, zegt een van hen opgetogen.