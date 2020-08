Gasten houden niet voldoende afstand tijdens huwelijk van Nederlandse minister: “Het spijt me, net ik moet altijd goede voorbeeld geven” SVM

27 augustus 2020

18u35

Bron: Belga 0 De Nederlandse minister van Justitie Ferd Grapperhaus heeft er spijt van dat tijdens zijn huwelijk niet altijd de anderhalve meter afstand in acht genomen is. Dat laat hij in een schriftelijke reactie weten.

De Nederlandse bewindsman trouwde dit weekend. SBS Shownieuws toonde gisteravond beelden waaruit bleek dat mensen te dicht bij elkaar stonden.

"Ondanks alle genomen maatregelen zijn er helaas momenten geweest waar de anderhalve meter afstand niet in acht genomen is. Dat spijt me, net een minister moet altijd het goede voorbeeld geven", aldus de verklaring.

‘Practise what You preach’, geldt niet voor minister #Grapperhaus. Hij maakt beleid #corona, sluit #horecazaken die zich niet aan de #coronamaatregelen houden en strooit met #boetes. Maar bij de eigen #bruiloft lak aan de 1,5 meter. Daaag geloofwaardigheid. Advies: opstappen! ⤵️ pic.twitter.com/8iHXJCtu4l Richard de Mos 💚💛(@ RicharddeMos) link

Volgens de minister is tijdens het huwelijk rekening gehouden met de coronaregels en zijn gasten die geen huishouden vormen uit elkaar gezet. Maar hij snapt dat er vragen gerezen zijn. "Ik begrijp dat mensen kritisch kijken naar de beelden die gemaakt zijn en vragen hebben over de naleving van de coronamaatregelen. Net ook omdat ik als minister van Justitie en Veiligheid het belang van de naleving van de maatregelen continu benadruk.”

Door de coronacrisis was de dag kleinschaliger dan gepland, aldus de minister. "Het was een kleine setting met gezinnen en hele goede vrienden. In klein gezelschap hebben we een plechtigheid, lunch en etentje gehad." Het geplande feest werd een jaar uitgesteld.