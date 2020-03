Gasten 'coronahotel' Tenerife mogen terug naar huis na negatieve test HAA

01 maart 2020

20u42

Bron: Reuters 0 Gasten van het hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife dat vanwege het coronavirus onder quarantaine is geplaatst, mogen onder voorwaarden vertrekken als een test uitwijst dat ze niet besmet zijn. Dat hebben regionale gezondheidsautoriteiten zondag gezegd.

De toeristen mogen vertrekken als zij minder dan 24 uur voordat hun vlucht naar huis gaat, geen symptomen vertonen en negatief testen. Ze moeten dan de quarantaineperiode in hun vaderland afmaken. Het is niet duidelijk hoe de reizen worden georganiseerd.

Onder de hotelgasten zijn intussen vijf besmettingen vastgesteld bij Italiaanse toeristen. De laatste besmetting werd zaterdag gedetecteerd bij een vrouw. Zij maakte deel uit van dezelfde groep toeristen bij wie het virus eerder al was vastgesteld. De vrouw zat sinds 24 februari in quarantaine in het hotel.



In het resort op het Spaanse vakantie-eiland verblijven meer dan 700 toeristen, onder wie ook 148 Belgen. Zij zitten sinds dinsdagochtend vast in het hotel. Eind vorige week mochten 130 toeristen - onder wie ook 15 Belgen - al naar huis.

