Gast vergelijkt camping met concentratiekamp. Eigenaar antwoordt alsof hij SS-commandant is en dat valt niet in goede aarde

06 september 2018

Bron: The Sun, Daily Post 0 De eigenaar van een camping in Wales ligt onder vuur nadat hij een gast die klaagde over het gebrek aan privacy op zijn terrein van antwoord diende. De klant vergeleek de accommodatie in een recensie op TripAdvisor met “een concentratiekamp”. John Brookshaw van Plassey Holiday Village in Wrexham vond er niet beter op dan te antwoorden in het Duits en zich voor te doen als SS-commandant. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde.

“Ik dacht dat concentratiekampen iets uit het verleden waren, maar dat is duidelijk niet zo”, titelde de kampeerder uit het Britse Lichfield bij Birmingham op TripAdvisor. “Het is jammer want het park zelf is in orde. Maar het personeel is onbeschoft en de eigenaar is de onbeleefdste man die ik ooit heb ontmoet. Mijn kinderen werden de hele tijd in de gaten gehouden en een bewaker riep tegen mijn dochter en maakte haar aan het huilen.” (lees hieronder verder)

Ook het gebrek aan privacy was volgens de kampeerder een doorn in het oog. “Ik werd constant bespied door een bewaker die in mijn caravan naar binnen keek”, klinkt het nog. “Als je graag een leuke vakantie heb, ga je daar beter niet naartoe.”





De eigenaar besloot de vernietigende beoordeling niet te laten passeren en beantwoordde ze. Maar dat deed hij op een ongewone manier: door te doen alsof hij de SS-commandant was van het “concentratiekamp” waarover de gast klaagde.





“Het spijt me dat u mijn concentratiekamp niet leuk vindt”, klonk het in het Duits. “Maar weet dat het een van de beste is in het noorden van Wales. Mijn kampcommandanten wilden u niet aan het wenen maken, maar het is onvermijdelijk met het harde werk – u wordt urenlang opgesloten – en het constante patrouilleren van de wachters met machinegeweren en woeste honden. Het spijt me dat ik u niet zelf ontmoet heb, maar ik verzeker u dat u niet neergeschoten zou zijn, want ik ben een vriendelijke commandant. Vriendelijker dan de Gestapocommandant van Noord-Wales, die erg streng kan zijn. Hartelijke groeten, John Brookshaw, SS-kampcommandant van Plassey.” (lees hieronder verder)

TripAdvisor besloot de recensie en het antwoord van de eigenaar te verwijderen, maar de schade was al aangericht. Onder meer enkele vertegenwoordigers uit de joodse gemeenschap konden er niet mee lachen en noemden de eigenaar “dom en beledigend”.

"Denigrerend"

Volgens professor Nathan Abrams van de British Jewish Contemporary Cultures Network aan de universiteit van Bangor, was het antwoord van Brookshaw “denigrerend” en “beledigend ten opzichte van de slachtoffers en de ernst van wat er gebeurde in het verleden”. “Het is een onnozele recensie en een onnozel antwoord, dat probeert om grappig uit de hoek te komen. Maar de originele post is in de verste verten geen rechtvaardiging voor het antwoord, dat echt dom en beledigend is”.

Brookshaw verontschuldigde zich intussen. “Ik had niet de bedoeling om iemand te beledigen en het moet gelezen worden zoals ik het geschreven heb: op een luchtige manier.” Hij vond dat de “onterechte” recensie zijn antwoord – hoewel het oneerbiedig was – wel rechtvaardigde.