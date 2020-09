Gaslekkage op industrieterrein in Nederlands Limburg, situatie onder controle

21 september 2020

Bron: Belga

Op enkele kilometers van de Belgische grens in het Nederlandse Limburg is op een industrieterrein een gaswolk vrijgekomen. Volgens Nederlandse media gaat het om hexaangas. De hulpdiensten zijn vanochtend massaal uitgerukt. Volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg is de stof niet buiten het terrein gekomen en is de situatie intussen onder controle.