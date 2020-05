Gaslek bij chemiereus in India: “Minstens 9 doden en duizend mensen in ziekenhuis” HAA - MVDB

07 mei 2020

08u40

Bron: AFP, Reuters 8 UPDATE Door een gaslek bij een chemische fabriek aan de oostkust van India zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Volgens lokale overheidsfunctionarissen zijn 1.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen na het inademen van gas. Zeker drie omliggende dorpen zijn ontruimd. De autoriteiten waarschuwen dat het dodental zal oplopen.

in de stad Visakhapatnam is bij de fabriek van LG Polymers vermoedelijk gas van de stof styreen ontsnapt. Styreen wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van kunststoffen. Op beelden is te zien hoe tientallen mensen onwel zijn geworden en bewusteloos op de grond liggen. Volgen The Times of India zijn meer dan 5.000 mensen ziek geworden. Zij hebben onder meer brandende ogen, een zere huid en ademhalingsproblemen.

Het gas lekte vermoedelijk uit twee tanks die sinds eind maart onbeheerd waren vanwege de corona-lockdown. Op het moment dat het gas vrijkwam, in de vroege ochtend, lagen veel mensen te slapen. De autoriteiten zijn daarom bang dat velen bewusteloos in huis liggen. “Daarom wordt ook gecontroleerd in huizen”, zegt een ziekenhuiscoördinator. “We zijn druk bezig mensen naar het ziekenhuis te brengen. Ze hebben zuurstof en frisse lucht nodig.”

De autoriteiten roepen de omwonenden van de fabriek op om hun huizen niet te verlaten. Gevreesd wordt dat het gas zich verspreidt in een straal van drie kilometer rond de fabriek.

Op foto’s is te zien dat patiënten vaak met twee of drie bij elkaar in één ziekenhuisbed liggen. Veel van hen zijn kinderen, die door het gas bewusteloos raakten. . LG Polymers is de grootste Koreaanse chemiereus. Volgens de directie zou het lek zijn gedicht.

Bhopal

In India greep in 1984 de grootste giframp aller tijden plaats. De insecticidenfabriek van Union Carbide in de centraal gelegen stad Bhopal stootte in de nacht van 3 december een enorme gifwolk uit met desastreuze gevolgen. Meer dan 20.000 mensen werden verrast in hun slaap en lieten het leven, honderdduizenden raakten gewond of besmet. Tot op de dag van vandaag worden in de regio kinderen geboren met door die ramp veroorzaakte afwijkingen.

