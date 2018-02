Garbo, de zakenman die Hitler deed blunderen en zo Tweede Wereldoorlog naar zijn hand zette avh

12 februari 2018

15u45

Juan Pujol Garcia is een van de weinige mensen die Adolf Hitler bij de neus nam. Met één telex naar de Führer veranderde hij de loop van de Tweede Wereldoorlog.

Op 9 juni 1944 ontving Adolf Hitler een uiterst geheime telex van een Duitse spion in Londen. In het bericht stond dat de invasie van Normandië een uitgekiend afleidingsmanoeuvre was en dat de geallieerden ergens anders zouden toeslaan. Maar Hitler wist niet dat de telex was verstuurd door een Spaans zakenman en dubbelagent, Juan Pujol Garcia, beter bekend als ‘Garbo’.

De telex werd officieel verzonden door een Duitse spion met codenaam ‘Alaric’. Die wist te vertellen dat de invasie van Normandië eigenlijk een afleidingsmanoeuvre was en dat de geallieerden een veel grotere aanval planden, waarschijnlijk in Calais. Hitler geloofde zijn spion en stuurde geen extra troepen naar Normandië. Een monumentale blunder die de ondergang van de nazi’s betekende.

De geallieerde slaagden er dankzij de flater van Hitler in om stevig voet aan land te krijgen in Frankrijk. Een jaar later hadden ze Frankrijk en Nederland bevrijd en niet veel later vielen ze ook Duitsland binnen.

Veiling

De twee pagina’s lange telex werd nog onderschept door de Britse geheime dienst, maar die lieten het bericht uiteraard door. De zoon van een Brits stafmedewerker die het bericht bijhield, gaat de telex nu veilen. Op woensdag kunnen verzamelaars bieden op het document.

“De telex is van grote historische waarde’, zegt Ian Morris van veilingshuis Jefferys. “Zeker omdat hij slechts drie dagen na D-Day werd verstuurd. Het bericht toont hoe de Duitse spionnen in de val van de geallieerden trapten.”

Afleidingsmanoeuvres

De telex was slechts een van de vele afleidingsmanoeuvres van de geallieerden. Zo deden ze de Duitsers geloven dat zee en gigantisch leger hadden staan in het zuidoosten van Engeland. Ze verspreidden uren aan valse radioberichten over grote strategische plannen en gebruikten zelfs opblaasbare tanks om valse rupsbandensporen te maken.

Verfilmd

Het verhaal van Juan Pujol Garcia wordt binnenkort verfilmd. 'Garbo' zal worden vertolkt door acteur Oscar Isaac, bekend van het personage Poe Dameron in 'Star Wars'. Wanneer de film juist in de zalen verschijnt, is nog niet bekend.