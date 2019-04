Gantz noemt belofte van Netanyahu over annexatie Westelijke Jordaanoever "onverantwoordelijk" nla

07 april 2019

19u17

Bron: Belga 0 De voornaamste tegenstrever van Benjamin Netanyahu voor de komende parlementsverkiezingen in Israël, Benny Gantz, heeft de verklaring van de Israëlische premier over de annexatie van de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever als "onverantwoordelijk" van de hand gedaan. Netanyahu zei gisteren dat hij zowel de gegroepeerde als de afgelegen Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zou annexeren als hij herkozen wordt. In een interview op de nieuwssite Ynet vroeg Gantz zich af waarom Netanyahu de Westelijke Jordaanoever dan niet geannexeerd had "in de dertien jaar dat hij aan de macht was".

"Ik denk dat het onverantwoordelijk is zich uit te spreken over een strategische en historische keuze in het kader van een kiescampagne", voegde hij eraan toe. "Wij zullen al het mogelijke doen om tot een regionaal en globaal vredesakkoord te komen, zonder onze principes te verloochenen", legde de gewezen stafchef van het leger uit.

Die principes zijn volgens hem: Israëlische soevereiniteit over de vallei van de Jordaan, waarvan een deel op de bezette Westelijke Jordaanoever ligt, over de blokken van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en over heel Jeruzalem. In het verleden had Gantz zich voor een ontruiming van sommige nederzettingen uitgesproken.

