Gametoernooi niet uitgezonden na schietpartijen RL

09 augustus 2019

06u20

Bron: ANP/BuzzE 0 Het Amerikaanse televisiebedrijf ABC heeft besloten de uitzending van een e-sporttoernooi waarin de videogame Apex Legends wordt gespeeld uit te stellen. Reden zijn de drie grote schietpartijen in de VS waarbij deze week in totaal 34 mensen omkwamen.

Het programma, dat zondag zou worden uitgezonden op ESPN2, zou bestaan uit hoogtepunten van de X Games in Minneapolis afgelopen week. De focus zou daarbij liggen op het Apex Legends toernooi. Die game is een ‘first-person shooter’, een genre dat wordt gespeeld vanuit het perspectief van de bewapende gamer.



In een interne memo waar Deadline de hand op heeft gelegd, laat ABC weten dat het de beslissing heeft genomen "uit respect voor de slachtoffers en betrokkenen van de recente schietpartijen".

Trump

De Amerikaanse president Trump deed in de dagen na de schietpartijen in Gilroy, El Paso en Dayton de controversiële uitspraak dat videogames iets te maken zouden hebben met de gruweldaden. Die theorie is nooit bewezen. Een woordvoerder van de game-industrie liet dan ook weten: "Meer dan 165 miljoen Amerikanen genieten van videogames, miljarden mensen wereldwijd spelen ze. Maar andere samenlevingen waar net zo fervent wordt gegamed, hebben niet te maken met de tragische hoeveelheid geweld die voorkomt in de VS."