Gamer die zwangere vriendin mishandelde tijdens livestream bekent schuld

Bron: AD 0 De 26-jarige gamer Luke James Munday heeft toegegeven dat hij in december vorig jaar zijn zwangere vriendin heeft geslagen tijdens een livestream in het spel Fortnite. Er was sterk bewijs tegen de Australiër: hij mishandelde haar weliswaar buiten beeld, maar voor de kijkers waren duidelijk klappen en gegil te horen.

In een Australische rechtbank gaf Munday vandaag zijn fouten toe. Hij bekende zijn vriendin geslagen en tegen de grond geduwd te hebben. De straf voor deze mishandeling kan oplopen tot twee jaar cel. Ook zijn 21-jarige vriendin Grace Campbell is aangeklaagd vanwege een fysieke aanval tijdens de ruzie, maar die zaak wordt later behandeld.

In de videobeelden, die kort na de livestream viraal gingen, is eerst te zien hoe Munday een stevige woordenwisseling heeft met zijn vriendin. Ze vraagt hem te stoppen met gamen en te komen dineren. Uit frustratie over zijn herhaalde weigering gooit ze enkele voorwerpen naar hem. Dit valt niet goed. ,”Kun je hiermee ophouden?” zegt de duidelijk geagiteerde gamer. “Ik kom er zo aan.’’

Campbell blijft echter vragen of haar vriend wil stoppen. De inmiddels woeste MrDeadMoth, de naam waarmee Munday actief is in de gamewereld, vraagt nog eens of ze hem met rust wil laten. Ook bijt hij haar toe dat zij niet degene is die de rekeningen betaalt. Wanneer Campbell haar vraag nog een keer herhaalt, vliegt Munday haar buiten beeld aan.

Er is een doffe klap te horen, waarna de vrouw begint te schreeuwen. Op de achtergrond zijn de twee kinderen van het stel, een 1-jarig en een 3-jarig meisje, luid huilend te horen. “Niet in m’n gezicht. Niet in m’n gezicht. Waag het niet om mijn gezicht aan te raken”, zegt Campbell buiten het zicht van de camera. Niet veel later zijn weer doffe klappen te horen.

Kort na de livestream werd Munday opgepakt. Naar verluidt gaf hij tijdens zijn arrestatie meteen toe zijn vriendin in het gezicht geslagen te hebben. Hierna verloor Munday zijn baan en werd hij verbannen van Twitch, het platform waarop hij streamde.

Hoewel het dus moeilijker werd om degene te zijn die de rekeningen betaalt, zocht Munday in de maanden na het incident naar verzoening met Campbell. In februari smeekte hij de politie in een brief om het tijdelijke contactverbod (waarbij ze elkaar alleen in publieke ruimtes mochten zien) op te heffen, zodat hun relatie weer op kon bloeien. “Na het incident in december 2018 hebben Grace en ik een paar kerngebieden binnen onze relatie geïdentificeerd waaraan werk nodig is.’”