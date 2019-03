Gamer (26) veroordeeld tot celstraf van 20 jaar wegens dodelijke ‘grap’ ttr

29 maart 2019

18u38

Bron: anp 0 buitenland E en Amerikaanse gamer is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar. Hij wilde voor de grap de politie naar het huis van een tegenstander sturen. Een man die er helemaal niets mee te maken had, werd daardoor doodgeschoten door de politie.

De 26-jarige gamer, Tyler Barriss, had een paar maanden geleden een schikking getroffen met de aanklagers. Hij bekende schuld, betuigde spijt en vroeg de nabestaanden om vergiffenis. De straf die hij vandaag kreeg, was het minimum.

De toen 18-jarige Casey Viner en de 20-jarige Shane Gaskill speelden eind 2017 de game Call of Duty: WWII tegen elkaar. Ze kregen daarbij ruzie. Viner vroeg Barriss, een bevriende gamer, om de politie naar het huis van Gaskill te sturen. Swatten, heet dat. Gaskill kreeg door dat Barriss achter hem aan zat en daagde hem uit om hem te swatten. Gaskill noemde daarbij zijn oude adres in de stad Wichita.

Valse bommeldingen

Barriss belde vanuit zijn huis in Los Angeles naar de politie. Op het adres dat Gaskill had genoemd, zou iemand zijn vader hebben vermoord en anderen in gijzeling hebben genomen. Agenten raceten naar het huis. Toen de nietsvermoedende bewoner, een 28-jarige man, naar buiten kwam, schoten agenten hem dood.

Voor de dodelijke melding in de staat Kansas kreeg Barriss 12,5 jaar gevangenisstraf. Barriss bekende ook tientallen valse bommeldingen op scholen, winkelcentra en tv-zenders door heel Amerika en in Canada. Ook daarvoor werd hij veroordeeld. Wanneer hij die straf uit Kansas heeft uitgezeten, moet hij 7,5 jaar zitten voor een reeks aanklachten in Californië. Gelijktijdig moet hij een straf van 2,5 jaar uitzitten voor valse bommeldingen tegen de overheid in Washington D.C.

Viner en Gaskill moeten later voor de rechter komen.