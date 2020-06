Galicië gaat maandag als eerste Spaanse regio uit lockdown JTO

13 juni 2020

15u20

Bron: Belga 0 Galicië (Spaans: Galicia) wordt maandag, een week voor de rest van het land, de eerste Spaanse regio waar de maatregelen tegen het coronavirus opgeheven worden. In de noordwestelijke regio ligt er geen enkele coronapatiënt meer in het ziekenhuis. Het laatste aan corona gerelateerde overlijden dateert van een week geleden.

Met 289.787 besmettingen en 27.136 doden werd Spanje bijzonder zwaar getroffen door de pandemie. Het land gaat nu naar wat de autoriteiten “het nieuwe normaal” noemen. Tot er een vaccin of doeltreffende behandeling tegen het virus gevonden is, blijft het dragen van een mondmasker wel verplicht. In de regio Madrid en de stad Barcelona, die het zwaarst getroffen werden, blijven voorlopig nog strikte maatregelen van kracht.

Op de vraag van de Europese Commissie om vanaf 15 juni de reisbeperkingen binnen de Europese Unie op te heffen, zal Spanje niet ingaan. Het land wil vanaf 1 juli de grenzen weer openen.