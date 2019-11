Gaf Boris Johnson 140.000 euro overheidsgeld aan Amerikaanse zakenvrouw? “Onderzoek wordt uitgesteld tot na verkiezingen” SVM

10 november 2019

08u34

Bron: ANP 0 De Britse oppositiepartijen hebben geschokt gereageerd op de onthulling van de krant ‘The Observer’ dat een mogelijk strafonderzoek naar premier Boris Johnson uitgesteld wordt tot na de verkiezingen. Johnson zou als burgemeester van Londen een Amerikaanse zakenvrouw bevoordeeld hebben. Hij zou het techbedrijf van Jennifer Arcuri meer dan 140.000 euro aan overheidsgeld toegeschoven hebben.

Politici stellen het uitstel van de beslissing of er een strafrechtelijk onderzoek moet komen in vraag. Zo lijkt het er immers op dat Johnson beschermd wordt tegen lastige krantenkoppen in de aanloop naar de verkiezingen in december.

Als Johnson schuldig zou bevonden worden aan ambtsmisbruik kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Hijzelf heeft echter altijd ontkend dat hij iets verkeerds gedaan heeft.

Het is niet duidelijk wat de relatie tussen Johnson en het voormalige model precies inhield. Zij zou in de VS rondgebazuind hebben dat ze een verhouding met Johnson had.

