Gael (18) kon nog maar één ding proberen toen hij met wagen in ijskoude rivier belandde: "Siri, bel 911" KVE

12 december 2019

13u35

Bron: KIMT, CNN 0 Toen Gael Salcedo met zijn wagen in een ijskoude rivier terechtkwam in de Amerikaanse staat Iowa, zocht hij naarstig naar een mogelijkheid om zijn hachelijke avontuur te overleven. Bovendien zag de 18-jarige knaap zijn gsm nergens meer liggen. Uiteindelijk restte hem maar één ding, wanhopig schreeuwen naar Siri om de hulpdiensten te bellen. En dat is wat Siri deed.

De Amerikaanse tiener was op weg naar school toen zijn jeep begon te slippen op een ijsplek. Hij verloor de controle over de wagen en toen werd alles wazig. De auto belandde vervolgens in de Winnebago rivier.

“Ik wist echt niet wat te doen”, vertelde Gael. “Het spookte alsmaar door mijn hoofd dat ik ging sterven.” De jongeman deed snel de ramen naar beneden want hij vreesde dat de jeep verder naar de bodem zou zinken. De tiener werd omringd door ijskoud water. “Ik voelde mijn handen en benen nog amper. Het water was zo koud en de stroming zo sterk”, aldus Gael.

Veel opties restten hem niet meer en zijn gsm kon hij bovendien nergens vinden. Met de moed der wanhoop schreeuwde hij: “Siri, bel 911". En de virtuele assistent reageerde gelukkig meteen. Daarop kwam de brandweer van Mason City snel ter plaatse.

Door de sterke stroming kon de deur langs de bestuurderszijde niet open. Samen met de brandweerlieden moest Gael vechten tegen de krachtige natuurelementen tot uiteindelijk de bevrijding volgde. De tiener had onderkoelingsverschijnselen en werd weggevoerd met de ambulance. Na een korte behandeling mocht hij het ziekenhuis verlaten en thuis verder bekomen van zijn hachelijk avontuur.