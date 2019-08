Gadget dat vrouwen beschermt tegen seksuele intimidatie is hit in Japan ses

29 augustus 2019

16u05

Bron: The Independent 0 Een nieuw gadget dat seksuele intimidatie in het openbaar vervoer wil aanpakken, is een echte hit in Japan. In minder dan een halfuur tijd waren alle exemplaren uitverkocht.

Dat seksuele intimidatie in het openbaar vervoer een aanzienlijk probleem is in Japan, blijkt uit cijfers van de politie van Tokio. In 2017 noteerde de politie 1.750 gevallen van seksuele intimidatie. Meer dan de helft van die ongewenste aanrakingen, ‘chikan’ in het Japans, speelde zich af op de trein.

Sachihata, een bekende postzegelfabrikant, bedacht een handig gadget om het probleem aan te pakken. Met een stempel voorzien van onzichtbare inkt, kunnen vrouwen hun aanvaller bedrukken. Maar het zou eveneens een afschrikmiddel kunnen zijn voor potentiële daders. Vervolgens kan de politie de stempel met UV-licht onthullen.

20 euro

Er werd voorlopig maar een gelimiteerd aantal van 500 stempels op de markt gebracht. De exemplaren, die elk 2500 yen (ongeveer 20 euro) kosten, waren na 30 minuten allemaal uitverkocht.

In mei explodeerden nieuwssites en social media met verhalen over ‘chikan’. Daarop beloofde de postzegelfabrikant om een gadget te ontwikkelen.