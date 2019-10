Gaat ook voormalig veiligheidsadviseur John Bolton getuigen tegen Trump? ADN

30 oktober 2019

22u31

Bron: ANP 0 De commissies van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die onderzoek doen naar een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump, willen voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton horen. Dat melden verschillende Amerikaanse media vandaag. Bolton zou dat op 7 november moeten doen, maar onduidelijk is of hij dat wil.

Bolton, die bekendstaat als een havik, werd vorige maand door Trump ontslagen. De twee zouden het vaak niet met elkaar eens zijn geweest. Bolton geldt als een zeer agressieve beleidsman, die graag ingreep en zich radicaal opstelde in kwesties over Afghanistan, Iran, Noord-Korea en Venezuela. Nu Bolton uit zijn functie is ontheven hopen de Democraten op zijn getuigenissen.

De Democraten kondigden eerder een onderzoek aan naar de afzetting van Trump omdat hij in een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski druk zou hebben uitgeoefend. Hij vroeg Zelenski onderzoek te doen naar politieke rivaal Joe Biden en zijn zoon Hunter.



Als Bolton volgende week daadwerkelijk getuigt, is hij niet de eerste. Gisteren nog legde de hooggeplaatste Amerikaanse militair Alexander Vindman al een verklaring af tegen de president. Hij was getuige van het telefoongesprek dat Trump voerde met Zelenski. Vindman rapporteerde eerder al zijn bezorgdheid aan de Nationale Veiligheidsraad. Daarna diende een klokkenluider een klacht in, waarna de Democraten grond zagen een onderzoek naar afzetting op gang te brengen.

Het Huis van Afgevaardigden stemt morgen formeel over of er een afzettingsonderzoek naar Trump komt. Die stemming was een eis van de Republikeinen. Het Witte Huis doet het onderzoek af als "een heksenjacht."