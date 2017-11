Gaat het er niet een beetje over? Fans van Zwarte Piet riskeren erg zware straffen in Nederland FT

Bron: AD.nl 0 ANP Pro-Piet-activisten wierpen afgelopen zaterdag op de A7 bij Joure een blokkade op voor de bussen van actiegroep Stop Blackface. Het is maar zeer de vraag of de Nederlandse fans van Zwarte Piet die de bussen met anti-Piet-activisten dit weekend op de snelweg blokkeerden, er met 'slechts' een geldboete vanaf komen. Er staan immers véél zwaardere straffen op het versperren van een snelweg: van celstraffen tot negen jaar tot boetes die oplopen tot 76.000 euro.

In Nederland gaan ze wel erg ver in de Zwarte Pieten-discussie. Zo blokkeerden aanhangers van de knecht afgelopen weekend in Friesland een tijdlang de snelweg. Ze wilden verhinderen dat tegenstanders van Zwarte Piet de intrede van de Sint zouden verstoren. Er liepen mensen op de weg, liefst negentien auto's stonden dwars over de rijbaan en in de file die daarop volgde, gebeurden meerdere ongevallen. In Nederland kunnen ze er echt niet om lachen.

Het Openbaar Ministerie plant een uitgebreid onderzoek naar de blokkade en de chaos die ontstond, maar zegt de situatie alvast "heel serieus" te nemen. "We weten dat er sprake is geweest van een aantal kop-staartbotsingen en een van de buschauffeurs (van de drie bussen die geblokkeerd werden, red.) mogelijk zelfs met zijn hoofd tegen de voorruit is gestoten toen hij plots in de remmen moest. Maar wie waarvoor verantwoordelijk was? Dat moeten we nog uitzoeken.''

De Nederlandse persofficier onderstreept dat het Openbaar Ministerie de kwestie "zeer serieus" neemt. "Het is voor ons juridisch niet van belang of deze 'blokkade' als een ludiek protest is begonnen of niet. De veiligheid kon niet worden gegarandeerd."

ANP Bussen van de actiegroep Stop Blackface worden door tegendemonstranten tegengehouden op de A7 bij Joure.

De persofficier wijst er nog op dat het opzettelijk versperren van een weg volgens het strafwetboek als "ernstig misdrijf" kan worden opgevat. En dus riskeren de fans van Zwarte Piet een gevangenisstraf van maximaal negen jaar of een geldboete van de vijfde categorie - wat betekent dat het bedrag kan oplopen tot 76.000 euro.

Steunactie

Of het zover komt, is niet duidelijk. "Ik kan nog niet vooruitlopen op eventuele straffen, maar bij het opwerpen van zo'n blokkade gaat het niet meer om een 'verkeersovertreding' waarbij je een 'lichte' boete van bijvoorbeeld 200 tot 300 euro krijgt opgelegd", zegt de persofficier nog. "Zo'n bewuste blokkade is echt veel ernstiger, een misdrijf, waarbij bijvoorbeeld ook een taakstraf kan worden uitgedeeld.''



Duidelijk is inmiddels wel dat de pro-Pieten, áls ze een (hoge) boete opgelegd krijgen, die niet of nauwelijks hoeven te betalen. Er is intussen een steunactie op poten gezet waar inmiddels al 38.000 euro ingezameld is.

ANP