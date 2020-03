Gaat de vergelijking van het huidige coronavirus met de Spaanse griep van honderd jaar geleden wel op?



Joeri Vlemings

12 maart 2020

16u36

Bron: The Guardian 418 De zwaarste schattingen van de Spaanse griep van 1918 gaan tot 100 miljoen doden. Daarmee is het de dodelijkste pandemie in de recente geschiedenis. Kunnen we er ook iets uit leren voor de gezondheidscrisis die het Covid-19-virus vandaag wereldwijd veroorzaakt? Gaat een vergelijking überhaupt wel op? The Guardian zocht het uit.

Plagen zijn van alle tijden. Al minstens 10.000 jaar teisteren ze de mensheid en ze hebben altijd onverbiddelijk toegeslagen. Het enige wat de mens ertegen vermag, is de besmettingen zo veel mogelijk onder controle houden. Dat is exact wat overheden over de hele wereld vandaag proberen te doen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus Covid-19.

De huidige pandemie brengt de Spaanse griep in herinnering, omdat die wereldwijd zo genadeloos veel dodelijke slachtoffers maakte: 20 tot 100 miljoen. Hoe dodelijk Covid-19 is, weten we nog niet. Wél weten we dat het virus heel besmettelijk is en dat niemand van ons - behalve wie het inmiddels overwon - er antilichamen tegen heeft omdat het compleet nieuw is. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zette vorige week het sterftecijfer bij de groep van met Covid-19 besmette mensen op 3,4 procent - wat hoog is, veel hoger dan de gewone griep (0,1 procent). Omdat het niet bekend is hoeveel mensen er in werkelijkheid besmet zijn met Covid-19 - heel waarschijnlijk beseffen sommigen niet eens dat ze het virus dragen wegens geen symptomen - is het cijfer van 3,4 procent heel voorbarig. Het zou veel lager kunnen liggen, zelfs tot het niveau van de seizoensgriep kunnen worden herleid. Over de letaliteit van de Spaanse griep bestaat nog altijd discussie, omdat die moeilijk te bepalen valt, maar ze wordt meestal op 2,5 procent gezet. Nog een verschil met de Spaanse griep is dat die ziekte vooral jonge mensen tussen 20 en 40 trof, terwijl Covid-19 vooral slachtoffers maakt bij zestigplussers.

Beide virussen behoren bovendien tot een andere familie. Influenza verspreidt zich snel maar relatief gelijkmatig onder de bevolking, terwijl coronavirussen eerder in clusters mensen besmetten. Dat betekent dat coronavirussen in principe beter in te dijken zijn, zoals in het verleden ook bleek bij de uitbraak van SARS en MERS. Dat dit met Covid-19 niet gelukt is, heeft, volgens professor Annelies Wilder-Smith van London School of Hygiene and Tropical Medicine, onder meer te maken met de constante vergelijking van in het begin tussen Covid-19 en de gewone griep. Dat heeft onderschatting in de hand gewerkt. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het Covid-19-coronavirus niet zo dodelijk als de Spaanse griep in 1918, maar dat wil nog niet zeggen dat het niet bijzonder ernstig is. In afwachting van een vaccin, kunnen we op dit moment alleen maar proberen de verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan.

Op dat vlak zijn de technieken ten opzichte van honderd jaar geleden eigenlijk niet veranderd. Quarantaine, isolatie, mondmaskers en handen wassen gelden nog altijd als voornaamste wapens in de strijd tegen de verspreiding van de ziekte. Wat overheden hebben geleerd uit 1918, schrijft The Guardian, is dat opgelegde maatregelen contraproductief werken. Veel efficiënter is het wanneer mensen zelf kiezen om hun steentje bij te dragen. Daarom moet het volk goed ingelicht worden over de bedreiging en moet het de overheid vertrouwen. Die tactiek is ook in ons land de voorbije dagen toegepast, al werden de autoriteiten al meteen laksheid en onduidelijkheid verweten.

Vandaag zijn er natuurlijk veel meer en betere communicatiekanalen dan in 1918 en heeft de overheid ook een veel beter zicht op het aantal zieken. Dat eerste gaf trouwens aanleiding tot de benaming ‘Spaanse’ griep. De VS, Groot-Brittannië en Frankrijk hadden allemaal eerder dan Spanje te kampen met de epidemie, maar die landen hielden de informatie daarover aanvankelijk uit de pers om het moreel niet aan te tasten. Spanje bleef neutraal tijdens de oorlog en censureerde zijn pers niet. Zij brachten het nieuws van de dodelijke griepuitbraak dus wél meteen uit, vandaar de naamgeving.

Het waren andere tijden, begin vorige eeuw. Er werd toen bijvoorbeeld onder meer naar mystiekere verklaringen gezocht voor de erg dodelijke griep. Zo hield de plaatselijke bisschop in het diepgelovige Zamora in Spanje een noveen - negen dagen op rij avondgebeden - ter ere van Sint-Rochus, patroonheilige tegen de pest. Op het hoogtepunt van de uitbraak van de Spaanse griep moesten de kerkgangers toen relikwieën van de heilige kussen. Zamora noteerde dan ook het hoogste sterftecijfer in heel Spanje en een van de hoogste in Europa. New York City had dan weer een van de laagste sterftecijfers. De inwoners van Manhattan hadden er al een waarschuwingscampagne van 20 jaar voor tuberculose opzitten en hadden daardoor een groter gezondheidsbesef. Maar ook daar werden bizarre, oude rituelen ingezet. Zoals een “zwart huwelijk” tussen twee Joodse vreemdelingen op het kerkhof van Mount Hebron in de hoop de pandemie het hoofd te bieden.

Verder bestond er ook toen al tegenstand tegen het voornemen om minder volk toe te laten bij allerlei voorstellingen. Harold Edel, directeur van een cinemazaal op Times Square, bedankte in de herfst van 2018 uitbundig het talrijk opgekomen publiek dat naar de nieuwe film van Charlie Chaplin, Shoulder Arms, kwam kijken. Een paar weken later overleed hij aan de griep.

Vandaag horen we zulke dingen uit religieuze hoek niet meer over het Covid-19-virus. De kerk trekt aan hetzelfde zeel als de overheid. Toch speelde religie wel degelijk ook een rol bij de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Zuid-Korea, waar een cluster zich in de Shincheonji-kerk situeerde.

Wél een gelijkenis tussen nu en honderd jaar geleden, en een hele opvallende, is ‘fake news’. Dat bestond wel degelijk al in 1918. Alleen wordt het vandaag veel en veel sneller verspreid. De Amerikaanse president Donald Trump trok schijnbaar weinig lessen uit zijn eigen verleden. Zijn grootvader overleed destijds aan de Spaanse griep, maar dat weerhield Trump niet om zelf Covid-19 te minimaliseren.

Meer fake news: dat cocaïne of alcohol zou helpen in de strijd tegen het coronavirus, dat dacht men in 1918 ook al van alcohol in verband met de Spaanse griep.

Een andere straffe overeenkomst met vandaag: in het Braziliaanse Rio de Janeiro werden in 1918 voetbalwedstrijden afgewerkt in lege stadions. Verschil: toen konden supporters de match niet op tv volgen.

En nog een laatste gelijkenis: we schuiven graag de schuld van een epidemie in de schoenen van anderen. De Chinese bevolking kreeg het daarom soms hard te verduren de laatste maanden. Ook in 1918 werd een zondebok gezocht. De Brazilianen hadden het toen over de “Duitse griep” en de Senegalezen over de “Braziliaanse griep”. Polen wezen met een beschuldigende vinger naar de Bolsjewieken, de Denen naar mensen uit het zuiden. Met de wetenschappelijke benaming Covid-19 heeft de WHO alvast een stigmatisering van een bepaalde bevolkingsgroep vermeden.

