Gaan studeren in Québec wordt eenvoudiger voor Franstalige studenten IB

16 maart 2018

01u00

Bron: Belga 0 Het moet voor Franstalige studenten eenvoudiger worden om te kunnen gaan studeren aan de universiteiten van de Franstalige Canadese provincie Québec.

Minister-president Rudy Demotte van de Fédération Wallonie-Bruxelles (de Franse Gemeenschap) en de premier van de Canadese provincie Québec, Philippe Couillard, ondertekenden daarvoor een gemeenschappelijke verklaring.

De verklaring werd gisteren ondertekend in de marge van het staatsbezoek aan Canada. De twee besturen engageren zich om in de komende maanden een akkoord hierover te sluiten. Dat zou in 2019 in voege moeten treden. Naar analogie met het Québecse systeem voor de studenten uit Frankrijk, moeten er voor de Franstalige studenten een verlaagd inschrijvingsgeld komen.