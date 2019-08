G7 zal noodhulp vrijmaken voor blusvliegtuigen in Amazonegebied KVE

26 augustus 2019

14u35

Bron: Belga 0 De G7 zal 20 miljoen dollar noodhulp voor het Amazonewoud vrijmaken. Dat hebben de diensten van de Franse president Emmanuel Macron bekendgemaakt in de marge van de G7-top in Biarritz. Met het geld willen de zeven grootmachten blusvliegtuigen van het type Canadair inzetten tegen de vele branden die het woud teisteren.

Behalve de financiering van een vloot blusvliegtuigen, die in de regio gebaseerd zijn, zijn de landen van de G7 het ook eens geraakt over steun op middellange termijn om herbebossing in het Amazonegebied te ondersteunen.

Dat luik wordt eind september gepresenteerd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daarvoor is het akkoord van Brazilië nodig en moet er samengewerkt worden met ngo's en de lokale bevolking, zo preciseert het Elysée.