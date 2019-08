G7-top sluit af met gesprekken over klimaat en digitale economie



26 augustus 2019

06u54

Bron: Belga 1 De G7-top in het Franse Biarritz gaat vandaag zijn laatste dag in. Op de agenda van de leiders van de belangrijkste industrielanden staan nog enkele heikele onderwerpen: klimaatverandering en de digitale economie. Ook zullen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Angela Merkel elkaar vandaag onder vier ogen spreken.

Het gesprek over het klimaat kan nog vonken geven, zeker omdat de Amerikaanse president Donald Trump zich verzet tegen multilaterale deals over klimaatkwesties. Hij vreest dat die de Amerikaanse economie zullen schaden.

Over een ander netelig onderwerp, de digitale economie, botsten de VS al met Frankrijk. De Franse regering keurde eerder de digitaks goed, een taks op grote technologiebedrijven die ook Amerikaanse bedrijven treft.

Een van de belangrijkste gesprekken van de dag is dat tussen Trump en de Duitse bondskanselier Angela Merkel, dat deze ochtend zal plaatsvinden. Daarna praat de Amerikaanse president met de Indiase premier Narendra Modi. Gisteren had de Amerikaanse president al persoonlijke gesprekken, onder andere met de Britse premier Boris Johnson. Ze bespraken onder meer een handelsdeal voor na de brexit.

Onverwachts bezoek

De top zal in de namiddag afgesloten worden. Verwacht wordt dat de verschillende leiders de pers te woord zullen staan. Het is vooral uitkijken naar de conclusies van Trump en of gastheer Emmanuel Macron erin slaagt om zonder kleerscheuren deze top door te komen.

Gisteren bracht de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Javad Zarif een onverwacht bezoek aan Biarritz, dat niet kaderde in de G7-top. Hij had er een ontmoeting met de Franse buitenlandminister en met Macron.

Slotverklaring

Na afloop van de top geven de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Franse collega Emmanuel Macron gezamenlijk een persconferentie. Het Witte Huis meldt dat de twee leiders om half vier ‘s middags de media te woord zullen staan.

Normaliter eindigt een G7-top met een slotverklaring en staat de leider van het land waar de conferentie gehouden wordt als eerste de pers te woord. Daarna volgen de regeringsleiders van de andere landen. Trump, die volgend jaar gastheer is, trok in 2018 zijn handtekening onder de slotverklaring na afloop van de top plotseling terug.